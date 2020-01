Sequestrato centro commerciale all'ingrosso

La polizia locale ha sequestrato, lo scorso 13 gennaio, la sede del centro commerciale all'ingrosso "The New Maxhao" di via Gianturco, al termine di indagini della V sezione della Procura di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Amato.

Gli inquirenti ipotizzano i reati di edificazione e lottizzazione abusiva concretizzatisi, secondo quanto emerso dalle indagini, tra gennaio e ottobre 2018. Apposti i sigilli sui locali e disposta la chiusura. Entro 40 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sequestro, i commercianti dovranno rimuovere i beni che non rientrano "nell'ambito di applicazione del vincolo cautelare".

Il sequestro riguarda opere edilizie realizzate abusivamente e finalizzate all'illecito cambio di destinazione d'uso di un'area urbanisticamente destinata ad attrezzature pubbliche e invece adibita a centro commerciale.

Nel centro commerciale sono ospitate altre 45 società del settore dell'abbigliamento e dell'elettronica anche all'ingrosso, attività dedite alla ristorazione, ai servizi di pulizia e di sicurezza.