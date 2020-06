Centri scommesse finanziati da esponenti mafiosi con denaro sporco: il sequestro

Otto arresti (cinque in carcere, tre ai domiciliari), due divieti di dimora: è questo il bilancio di una vasta operazione denominata 'All in', della Guardia di Finanza - coordinata dalla DDA di Palermo - che riguarda investimenti di stampo mafioso nella gestione di giochi e scommesse sportive. Le accuse vanno da partecipazione a concorso esterno in associazione di stampo mafioso a riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Disposto il sequestro di otto aziende con sedi anche in Campania e in diverse regioni d'Italia, sequestrate nove agenzie di scommesse, anche a Napoli. Il valore complessivo del sequestro è di 40 milioni di euro. In tutto sono stati impiegati duecento finanzieri anche del reparto napoletano.

Secondo gli inquirenti le aziende e i relativi centri scommessi erano finanziati o diretti da esponenti mafiosi, con denaro sporco.