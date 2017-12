Cartucce e droga in un casolare a Miano: sequestro della polizia

Un totale di 150 cartucce per arma da fuoco e 400 grammi di hashish sono stato sequestrati dalla polizia a Miano. All'interno di un casolare abbandonato in vico Santa Croce, gli agenti del commissariato Scampia hanno condotto un'operazione che ha permesso di recuperare un ingente quantitativo di munizionamento per diversi tipi di arma da fuoco.

Sessanta cartucce calibro 9x19, 35 calibro 38, 18 calibro 7.65, sette calibro 380, tre caricatori contenenti 36 cartucce calibro 9x19 e un caricatore per fucile Kalashnikov con due cartucce calibro 7.62. Insieme ai proiettili sono stati sequestrati anche quattro panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno. I poliziotti stanno adesso conducendo le indagini per stabilire a chi appartenesse il materiale ritrovato.