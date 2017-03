Blitz della Guardia Costiera, scatta il sequestro di cannolicchi sottomisura

Nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza della filiera ittica, direttamente disposte dall’Ammiraglio Arturo Faraone, Direttore Marittimo della Campania, finalizzate alla tutela della salute dei consumatori ed alla salvaguardia dell’ambiente e degli stock ittici, il personale della Guardia costiera ha posto sotto sequestro un ingente quantitativo di cannolicchi sottomisura (denominazione scientifica solen marginatus).

L’attività, nata di diverse segnalazioni circa la presenza presso mercati ittici, esercizi di pescherie, ristoranti ecc, di cannolicchi allo stadio giovanile ha attivato le operazioni di controllo effettuate sia via mare che via terra. L’intervento dei militari ha consentito di sequestrare oltre una tonnellata del frutto di mare pronto in quanto commercializzato privo di qualsiasi rintracciabilità sul mercato nero attraverso commercianti consenzienti. Parte dei prodotti ittici sono stati rinvenuti a bordo di un unità appena attraccata lungo il fiume Volturno mentre una grossa partita di cannolicchi è stata rinvenuta abbandonata da ignoti nei pressi del fiume.

Poco dopo è scatttata una sanzione amministrative di 12 mila euro per detenzione di specie ittica di taglia inferiore alla taglia minima consentita dalla legge. Il prodotto ittico ancora vitale è stato gettato nuovamente in mare anche al fine del ripopolamento.