Sequestrati 53 cuccioli di cane: erano nascosti in un furgone

I Carabinieri di Crispano hanno proceduto nel territorio del Comune di Afragola al sequestro di 53 cuccioli di cane, di varie razze, provenienti dall'Ungheria. Dai primi accertamenti veterinari, i cuccioli - tutti ritrovati all'interno di un furgone - sono risultati di età verosimilmente inferiore a quella stabilita per l'importazione o, comunque, in precario stato di salute, anche in conseguenza delle inadeguate modalità di trasporto e detenzione. Il sequestro operato si inserisce nel contesto di una più ampia attività di indagine ­ coordinata dai magistrati del gruppo di lavoro della Procura della Repubblica di Napoli Nord che si occupa dei reati a danni degli animali - nei confronti di diverse persone, anche titolari di attività commerciali per la vendita di animali, a carico delle quali si procede per i reati di maltrattamento di animali e traffico illegale di animali da compagnia. I cuccioli di cane sequestrati sono stati, al momento, affidati a un rifugio; quelli bisognevoli di cure sono stati, invece, ricoverati in idonea struttura veterinaria.