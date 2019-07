Clan Cava: sequestro nel nolano da sei milioni di euro

Colpo al clan Cava di Quindici in provincia di Avellino. I carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un sequestro patrimoniale diposto dal tribunale di Avellino su richiesta della Dda di Napoli. Il provvedimento ha riguardato un 72enne nolano, ritenuto vicino al clan avellinese, e la moglie 71enne.

L'operazione

L'operazione dei militari ha coinvolto le città di Nola e Casamarciano in provincia di Napoli, oltre che Carife, Centola, Roma, Ancona, Torino, Milano, Siena e Trieste. In queste città i militari, coordinati dal sostituto procuratore Liana Esposito, hanno sequestrato beni immobili, società immobiliari, conti correntie polizze assicurative ritenute frutto del reimpiego dei proventi del clan. In totale l'uomo, o i suoi familiari intestatari fittizi, avevano la disponibilità di un totale di sei milioni di euro. Adesso i beni verranno gestiti da un amministratore finanziario.