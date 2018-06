Arenaccia, maxi sequestro di shopper illegali

Gli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Tutela Ambientale durante le operazioni, in un market di via Arenaccia hanno sequestrato 22.000 sacchi in plastica per asporto ortofrutta illegali, non biodegradabili e non compostabili.

Al responsabile dell'attività commerciale è stata disposta la prevista sanzione amministrativa di 5.000 euro.