Marek Hamsik protagonista in campo ma anche sulle bancherelle dei venditori abusivi di botti. Arriva Capodanno e come da tradizione spuntano nuovi ordigni da far esplodere nella notte di passaggio da un anno all'altro. Oltre 3mila, quasi 2 tonnelate, ne custodiva in casa un 35enne di Brusciano arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di esplosivi.