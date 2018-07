Procida, sequestrate bombole per 1000 kg di Gpl

I carabinieri della di Casamicciola, insieme a colleghi della stazione di Procida, nel corso di alcuni controlli hanno scoperto e sequestrato mille bombole di Gpl che una ditta deteneva in eccesso rispetto al massimo consentito.

La scoperta è avvenuta in un deposito in via Ammiraglio De Rubertis. Sequestrate 40 bombole da 25 kg, per un totale di 1.000 kg di gas. La quantità eccedeva il limite massimo autorizzato dal certificato di prevenzione incendi.