Sequestro da tre milioni al clan Mallardo

Due ville e il capitale sociale di un'azienda dedita alla panificazione. Un totale di tre milioni di euro è stato sequestrato agli eredi di un esponente del clan Mallardo, Giuliano Pianese. I sequestri preventivi sono stati eseguiti dai carabinieri a Giugliano in Campania e a Villaricca. Proprio nel giuglianese il clan è accusato, tra le varie attività criminali, di aver imposto l'acquisto del pane prodotto da loro a tutte gli esercizi commerciali della zona.

Le quote dell'azienda di panificazione sita lungo la circumvallazione esterna di Giugliano sono state sequestrate insieme a due ville di lusso nella disponibilità degli eredi. I loro redditi non erano proporzionati al tenore di vita che sostenevano e per questo motivo le ricchezze e i beni posseduti sono stati ricondotti all'attività criminale della cosca. I loro rappresentanti legali sono chiamati adesso a dimostrare il contrario presentando all'autorità giudiziaria l'eventuale documentazione necessaria.