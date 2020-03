Uomo dei Giuliano nel racket di Roma: sequestrati 30 milioni di euro

Sequestrato l'intero patrimonio di Patrizio Massaria, pregiudicato ritenuto vicino al clan Giuliano di Napoli, di Carlo Risso e Angelo Lombardi. I tre, di Ladispoli, erano stati arrestati nel 2015 per usura ed esercizio del gioco d'azzardo aggravato.

A compiere l'operazione, su disposizione della Cassazione, è stata la Dia di Roma.

Il valore dei beni è in totale di circa 30 milioni di euro. Le indagini, condotte tra il 2014 e il 2015, indicano per gli inquirenti la responsabilità dei tre nell'ideazione e nella gestione di un sistema di usura ai danni di cittadini ed imprenditori locali in crisi economica, molti dei quali col vizio del gioco d'azzardo.

I prestiti, a tasso usuraio, avevano interessi annuali in alcuni casi addirittura al 120%.