Napoletana sequestrò un bimbo di tre anni a Bari: arrestata

Li hanno scoperti per caso ma dopo tre mesi di indagini sono scattate le manette. Arrestata una pregiudicata, originaria di Napoli e trasferitasi a Bari ed un incensurato di Palo del Colle. L'accusa ai loro danni è di sequestro di minore. I due sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagine è stata denominata “Check-point” e muove le prime mosse dallo scorso gennaio. Per caso la coppia venne fermata dalla polizia municipale per un controllo a piazza Luigi di Savoia a Bari.

A bordo della loro Smart c'era anche un bambino di tre anni. I due diedero delle false generalità del bambino dicendo che fosse loro nipote. Dopo una serie di indagini gli investigatori hanno scoperto che in realtà il bambino era stato portato via da una casa famiglia di Molfetta dove era ospitato perché sottratto alla madre. Il piccolo soffre anche di patologie congenite. La donna a bordo dell'auto è stato scoperto essere indagata anche dalla procura di Trani sempre per sottrazione di minore.

Così le forze dell'ordine si erano messe sulle sue tracce della donna ed hanno scoperto che ha portato il bambino prima in una casa a Napoli e poi a Bisceglie. Il bambino è stato trovato lo scorso 6 febbraio ed era in buone condizioni. Le indagini sulla donna sono però continuate fino a quando il Gip del tribunale di Bari, Giulia Romanazzi non ha emesso la misura cautelare ai danni della donna e del complice. Denunciate per favoreggiamento anche altre tre persone.

Per ulteriori approfondimenti Baritoday.it