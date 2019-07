Aziende del clan Sarno: sequestro da due milioni di euro

Un'azienda casearia e una concessionaria d'auto di pregio sono state sequestrate a due persone, padre e figlio, ritenuti vicini al disciolto clan Sarno. I sequestri sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna su disposizione del Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli e su richiesta della Dda partenopea. Il provvedimento riguarda due aziende di Sant'Anastasia, zona d'influenza del clan.

Le indagini

I carabinieri hanno scoperto che le aziende erano intestate alle due persone nonostante avessero un modesto reddito familiare. Secondo gli investigatori, in realtà, i capitali che le alimentavano appartenevano al clan disciolto e i due non facevano altro che da prestanome. In totale il valore delle due attività era di due milioni di euro. Entrambe sono state affidate all'amministrato giudiziario.

Gallery