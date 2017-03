Sequestrati due autolavaggi ad Ercolano e Portici

Settimana di controlli e sequestri per la Guardia costiera di Torre del Greco. I militari della Capitaneria di porto corallina hanno sequestrato due autolavaggi, uno ad Ercolano ed uno a Portici. Il primo intervento è riguardato un'area di circa 900 metri quadri ad Ercolano. Gli uomini della Guardia costiera si sono recati sul posto con gli agenti della polizia locale e con i tecnici dell'Arpac per controllare lo stato dello smaltimento dei rifiuti dell'area. In particolare i militari hanno scoperto che il responsabile dell'area permetteva lo sversamento dei reflui direttamente nell'alveo di bonifica del comune ercolanese.

Inoltre all'interno dell'area, in varie zone, c'era un totale di 500 pneumatici deteriorati e non smaltiti a norma di legge. In totale ai danni del titolare sono state comminate sanzioni amministrative per un importo di 2200 euro. Analogo intervento è stato effettuato anche nella vicina Portici. Sempre in collaborazione con la polizia locale e l'Arpac, i militari hanno sequestrato un'altra area, stavolta di 150 metri quadri, sempre adibita ad autolavaggio. In questo caso i proprietari non avevano le necessarie autorizzazioni in materia sempre di smaltimento di reflui e fanghi. Ai loro danni è stata comminata una multa di 500 euro. Tutti gli autori delle violazioni sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.