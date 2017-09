Stavano per finire sui banchi: sequestrati 2 mln di articoli scolastici pericolosi

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato numerosi articoli scolastici giudicati pericolosi. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito di straordinari servizi volti al contrasto di contraffazione e messa in commercio di prodotti non sicuri.

In particolare, i controlli delle fiamme gialle si sono concentrati nei riguardi di alcuni esercizi commerciali della zona di Gianturco, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il sequestro ha riguardato ben 2.116.536 articoli scolastici e di cancelleria ritenuti non sicuri, quindi pericolosi in particolare per i più piccoli.

I tre responsabili delle attività commerciali ispezionate sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente.