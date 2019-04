Armi nascoste nell'armadio: scoperto dai cani poliziotto

Nascondeva armi e munizioni in un vano ricavato in un armadio di casa. Un 48enne di Portici è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento. A metterlo nei guai è stato il fiuto dei cani poliziotto “Freya” e “Broke” della Squadra Cinofili. Ieri pomeriggio gli agenti sono entrati in un appartamento di Cortile Sannino, accompagnati dai due cani. I cani sono rimasti fortemente attratti dall’odore proveniente alle spalle di un armadio della camera da letto. Gli agenti così hanno scoperto che era stato ricavato un vano in cartongesso al cui interno vi era un borsello che nascondeva una pistola marca CZ e 14 proiettili di cui 8 con testa color rame e 6 color oro. Sequestrato anche un DVR con relative telecamere che inquadravano diverse parti esterne ed interne dell’edificio. Per il 48enne, pregiudicato, è scattato l’arresto e l’accompagnamento presso il carcere di Poggioreale.