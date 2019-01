Scacco alla piazza di spaccio della "Cisternina": tre arresti

Un blitz dei carabinieri è stato portato a termine all'alba di oggi nel complesso di edilizia popolare “Cisternina” a Castello di Cisterna.

Nel corso dell'operazione sono stati circondati vari condomini ed è stato immediatamente bloccato un 50enne già noto alle forze dell'ordine che si aggirava - secondo i militari - "con fare sospetto" per il rione. L'uomo, perquisito, era in possesso di circa 500 grammi di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina e crack in stecchette e dosi).

Inoltre, nella sua utilitaria, parcheggiata poco distante tra altre vetture, i militari dell’arma hanno rinvenuto delle armi: tre pistole semiautomatiche di vario calibro avvolte in teli, un silenziatore e varie munizioni, il tutto occultato all’interno di un nascondiglio ricavato creando una intercapedine sotto il sedile del guidatore. Le pistole erano tutte cariche, e pronte all’uso.

Contestualmente, nel corso delle perquisizioni, è stato individuato un deposito di droga all’interno dell’abitazione di due "insospettabili", ovvero un 16enne e sua madre 47enne. I due, capito dell'arrivo dei militari, hanno lanciato dalla finestra una busta contenente mezzo kg di droga oltre che bilancini e materiale per il confezionamento in dosi. Il “kit per lo spaccio” è stato immediatamente recuperato dai militari, mentre i due sono stati tratti in arresto.