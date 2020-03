Armi e droga nello scantinato. Arrestato uomo di 36 anni

Custodiva droga e armi in uno scantinato del centro storico. Il 36enne fermato dai carabinieri portava la chiave sempre con se. E quando i militari lo hanno perquisito hanno poi scoperto che quella chiave apriva la porta di un monolocale di Via Francesco Saverio Correra al cui interno erano occultate 5 pistole: tre berette di vario calibro, una Zira Silah N17 calibro 9 e un revolver Browning FN Barracuda calibro 357 magnum, provento di un furto in abitazione commesso nel 2013 in provincia di Empoli.

Le armi, tutte con matricola abrasa tranne il revolver, erano accompagnate anche dai rispettivi proiettili, 68 in totale. Nello scantinato sono stati trovati anche 160 grammi di marijuana e la replica in metallo di una pistola. Il 36enne è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidatori.