Kalashnikov, pistole e droga: maxi sequestro a Castellammare di Stabia

In un rudere nascosto dalla vegetazione, al Rione Moscarella, i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto due borsoni. All’interno vi erano custoditi 2 kalashnikov, 8 caricatori pieni, 5 pistole semiautomatiche con matricola abrasa e cariche, 2 revolver con matricola abrasa e carichi, 514 cartucce di vari calibri, un passamontagna, 3 radio portatili, oltre a 840 g. di hashish, 50 g. di sostanza da taglio e 4 bilancini.

Il tutto è stato sequestrato: la droga sarà distrutta, le armi inviate al ra.c.i.s. di roma per gli esami balistici e per verificarne l’eventuale precedente impiego in episodi di intimidazione o di sangue.