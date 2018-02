Aperitivi non sicuri: i carabinieri ne sequestrano più di 4mila bottiglie

Carabinieri in azione nell'ambito della tutela del cibo sicuro. I militari hanno agito in tutta Italia, portando a termine diversi sequestri anche in Campania ed in particolare nella provincia di Napoli.

Mentre fuori Napoli sono stati sequestrati cinque quintali di prodotti ortofrutticoli e 4.950 uova per carenza di elementi utili per far risalire alla provenienza del prodotto, nella zona del capoluogo partenopeo sono state sequestrate 4.560 bottiglie di aperitivi alcolici, in totale 1.254 litri.

Le etichette erano esclusivamente in polacco, da lì la contestazione dell'assenza d'informazioni a tutela del consumatore.