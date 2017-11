Blitz dei Nas in un noto supermercato: sequestrati 40 kg di alimenti

Proseguono i controlli dei carabinieri appartenenti al Nas di Napoli. I militari sono intervenuti ieri ad Arzano in un noto supermercato, sequestrando circa 40 kg di alimenti.

Si trattava di prodotti - pescato, salumeria, forno - risultati ai controlli privi di indicazioni volte a garantire la loro rintracciabilità.

I carabinieri hanno riscontrato anche anomalie di carattere igienicosanitario, per le quali è stata notificata una diffida. Le forze dell'ordine non hanno reso noto quale sia il supermercato in questione. A darne notizia è Internapoli.