Nas in azione a Casoria: sequestri alimentari in una paninoteca ed in un ristorante

Controlli del Nas a Casoria in due esercizi commerciali: nel mirino dei carabinieri una paninoteca ed un bar-ristorante.

Nel primo caso si è proceduto al sequestro amministrativo di 40 kg di alimenti vari, tra cui carne e prodotti da forno, risultati privi di indicazioni per risalire alla loro tracciabilità alimentare. Riscontrate anche anomalie di carattere igienico-sanitario, per cui i proprietari sono stati diffidati a risolvere le criticità in breve tempo.

Nel secondo caso, il bar-ristorante, il Nas han proceduto al sequestro amministrativo di 20 kg circa di prodotti alimentari (carne bovina, pizze farcite, pane, vegetali) rinvenuti tutti privi di indicazioni utile a garantirne la rintracciabilità.