Giugliano, sequestrati alimenti e prodotti contraffatti nel mercato di Casacelle

Blitz dei carabinieri di Giugliano nel mercato rionale di Casacelle, in Via Pigna. I militari dell'Arma, guidati dal capitano De Lise e affiancati dai colleghi dei NAS, dalla Polizia Municipale e da tecnici dell’ASL, hanno fermato e portato in caserma per accertamenti una quindicina di parcheggiatori abusivi operanti nelle vie limitrofe, tutti a distanza di pochi metri l’uno dall’altro.

I controlli si sono concentrati anche sulle condizioni igienico sanitarie dei punti vendita di alimentari, soprattutto quelli di prodotti ittici e in particolare sul fenomeno della vendita illecita di frutti di mare e altri alimenti. Diversi i quantitativi di cibo e prodotti falsi sequestrati. Nel mirino anche il mercato del falso: trovate, infatti, diverse scarpe con marchi contraffatti.