Alimentari fuorilegge: maxi-operazione in tutta Italia

È coinvolta anche Napoli nella maxi-operazione dei carabinieri che hanno effettuato una serie di sequestri di prodotti alimentari in tutta Italia. I militari dei nuclei dei reparti di tutela agroalimentare di Salerno e Torino questa mattina hanno dato il via a un'operazione che ha coinvolto Campania, Puglia, Lombardia e Piemonte. I sequestri sono avvenuti a seguito dell'ispezione di 14 ditte e aziende agricole sparse in diverse regioni.

Il sequestro a Napoli

In provincia di Napoli sono state sequestrate 120 chili di patate prive dei certificati di provenienza e non conformi in materia sanitaria. L'operazione ha prodotto sequestri anche nelle province di Salerno, Como, Foggia, Barletta, Trani, Cuneo. Sotto chiave centinaia di chili di dolci, vino rosso, prodotti caseari, e miele.