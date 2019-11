Mozzarelle, caciocavalli e pane al caldo in un furgone: alimenti al macero

La Polizia Stradale di Arezzo, in una operazione effettuata nei giorni scorsi in A/1, ha bloccato un furgone pieno di alimenti conservati male. Il mezzo è stato fermato da una pattuglia della Sottosezione di Battifolle in prossimità del casello di Arezzo, proveniente da Castellammare di Stabia (NA).

Alla guida c’era un 45enne di quella città a cui i poliziotti hanno chiesto di aprire il vano di carico, che era pieno di alimenti tra mozzarelle, caciocavalli, altri latticini, tipici biscotti stabiesi e una cesta colma di palatoni di pane, privi delle etichettature che ne indicano il produttore, il peso e altro.

All’interno del mezzo la refrigerazione era guasta e le condizioni di trasporto di quegli alimenti non era corretta. La Polstrada ha condotto il furgone e il suo conducente in caserma. Lì i sanitari dell’ASL di Arezzo hanno accertato che la temperatura nel vano di carico era di 16 gradi, mentre per i prodotti freschi come i latticini il trasporto va effettuato con una temperatura ambientale che va tra 0 e 4 gradi. Pertanto, tutto il carico è stato avviato al macero e gli investigatori hanno anche sequestrato il furgone al conducente, che dovrà pagare una multa di circa 4.000 euro per quel trasporto irregolare. Le indagini proseguono per scoprire a quali esercenti fosse diretto il cibo.