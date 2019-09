Napoli, sequestrate tonnellate di alimenti venduti abusivamente

Gli agenti dell'U.O. Scampia della Polizia Locale di Napoli hanno effettuato un'attività di intenso controllo nella periferia Nord di Napoli.

A Scampia hanno contrastato la vendita abusiva di merce alimentare anche con il personale del Nucleo Anti Sofisticazione dei Carabinieri e dell'ASL.

In via G.A. Campano hanno sequestrato circa 200 kg di frutta varia esposta ad agenti atmosferici e le attrezzature per la vendita. Analoghi provvedimenti a carico del titolare dell'attività abusiva di vendita di frutta e verdura in via Rampe Zuccarini, nello spazio sottostante il cavalcavia della stazione della Metropolitana. Gli agenti hanno sequestrato poco più di una tonnellata di frutta e verdura, nonché le attrezzature per la vendita. Il titolare è stato, inoltre, deferito all'Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica che alimentava un container-frigo per la conservazione della merce sul posto.

Un altro intervento è stato effettuato in via Camillo Guerra, zona Camaldoli, dove è stato sorpreso un abusivo intento alla vendita di oltre 10 kg di molluschi di incerta provenienza.

In tutti i casi il personale ha provveduto ad assicurare la distruzione dei generi alimentari sequestrati secondo la vigente normativa a tutela della salute dei cittadini.