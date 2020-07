"Merce in promozione", sequestro di carne, pane e yogurt in alimentari e macellerie

I Carabinieri della Stazione di Poggiomarino e della Stazione Carabinieri Forestale di Roccarainola, hanno effettuato una serie di controlli ad alimentari e macellerie ubicati nel centro cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due titolari di altrettanti negozi di alimentari sono stati sanzionati per un importo di 3.000 €, in relazione a plurime violazioni alle norme per la tutela della sicurezza alimentare. Nel corso della verifica, sono stati rinvenuti 103 chilogrammi di alimenti privi di qualsiasi etichettatura attestante la provenienza e la rispondenza alle regole sanitarie. Carne bovina, pane e yogurt, già destinati alla vendita, sono stati immediatamente sequestrati. I prodotti erano esposti sugli scaffali e per facilitarne la rapida vendita erano indicati come “merce in promozione”.