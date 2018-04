Maxi sequestro di alcol "non idoneo al consumo umano": l'operazione

Maxi sequestro di alcol nocivo per la salute nelle province di Napoli e Salerno. A portare a termine l'operazione sono stati i carabinieri: 786mila i litri di alcol, pronto per la vendita, requisiti dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto risultato, la sostanza era "non idonea al consumo umano". Contestualmente, è stata denunciata una persona per il reato di frode in commercio di sostanze nocive.

La quantità era tale da permettere, una volta fosse stata immessa sul mercato, introiti stimati come pari a circa 12 milioni di euro. Sequestrato anche l'intero stabilimento oggetto delle verifiche, privo di autorizzazzione integrata ambientale.

"L'attività dell'arma, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane - viene sottolineato in una nota - ha permesso di sventare l'immissione sul mercato di sostanze che avrebbero minato la sicurezza alimentare degli intaliani e offuscato l'immagine degli operatori onesti del comparto".