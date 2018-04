Alcol di contrabbando nascosto nelle taniche per l'olio: 45mila litri sequestrati

Tanto alcol da inondare il Napoletano di cocktail, peccato fosse di contrabbando. Ne conteneva 45mila litri per uso alimentare il camion che ha suscitato i sospetti della Guardia di finanza sulla Nola-Villa Literno. Un carico trasportato in totale evasione delle tasse. Le fiamme gialle hanno dapprime seguito l'autoarticolato a distanza fino alla sua destinazione, a Maraiglianella, in un'area agricola con un capannone. Rimanendo abbastanza lontani da non essere visti, i finanzieri hanno monitorato l'attività delle persone presenti intorno al camion. I militari sono intervenuti nel momento in cui l'autista, un cittadino sloveno, e altri due individui hano cominciato le operazioni di scarico della merce. Si trattava di 24 cubi in politilene che contenevano mille litri di alcol etilico, pronto per essere utilizzato per la produzione di bevande alcoliche. Nel capannone soo state rinvenute decine di taniche, apparentemente di olio di semi, che invece erano state usate per occultare l'alcol. La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 650.000 euro e l’autoarticolato.