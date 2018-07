Clan Di Lauro e Bocchetti: sequestrati cinque alberghi ed un autosalone

Cinque alberghi, un autosalone e diversi conti correnti. Sono i sequestri effettuati dai militari della Guardia di finanza di Napoli che hanno eseguito le misure ordinate dal Gip del tribunale partenopeo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Le attività economiche, secondo i sostituiti procuratori Stefania Castaldi ed Henry John Woodcock erano nell'orbita dei clan Di Lauro e Bocchetti.

Un network imprenditoriale sfruttato dai clan per ripulire i capitali illeciti e reinvestirli in attività lecite. Arrestato e sottoposto ai domiciliari anche un 73enne ritenuto un elemento di lunga militanza all'interno dei Di Lauro, in passato come contrabbandiere, e a cui era riconducibile l'azienda di Casoria attiva nel settore della vendita auto. Le cinque strutture alberghiere sequestrate, invece, sono a Napoli, Casavatore, Giugliano in Campania e Melito di Napoli.