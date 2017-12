Guardia di Finanza, maxi sequestro di banconote false a Napoli

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e posto sotto sequestro oltre 2.200 banconote contraffatte per un valore complessivo di quasi 70.000 euro, distinte in mazzette del taglio di 20 e 50 euro della nuova serie Europa.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale partenopeo nel corso di un pattugliamento, hanno individuato e fermato, nei pressi dello svincolo autostradale in direzione di Roma, una Fiat multipla con a bordo due Italiani provenienti dal nord Italia. Insospettiti dall’atteggiamento dei passeggeri, i finanzieri hanno proceduto ad un più approfondito controllo del mezzo, rinvenendo, occultate all’interno del portabagagli dell’auto, cinque voluminose mazzette di euro falsi, fresche di stampa e ancora avvolte in cellophane. I responsabili, un sardo e un calabrese, sono stati denunciati a piede libero alla locale Procura della Repubblica.

I preliminari accertamenti effettuati sulle banconote hanno permesso di constatare una produzione di pregevole fattura, che, messa in circolazione, avrebbe certamente consentito di trarre facilmente in inganno un detentore non esperto.

Ulteriori ispezioni hanno consentito, inoltre, di individuare anche la disponibilità di cinque banconote in valuta estera, del taglio da 100 dollari americani, da 5 e 50.000 lei rumeni e da 20 cedi ghanesi, che, per fattura, sono risultate meritevoli di ulteriori accertamenti di genuinità.

Saranno, infatti, i prossimi approfondimenti da parte degli investigatori a stabilire se le rotte della falsificazione, storicamente radicate nella città di Napoli, si stiano allargando verso altre regioni.