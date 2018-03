Fallimento casa di cura nel vesuviano, ci lavoravano 180 persone: sequestri per 1 milione di euro

Nel quadro dell'attività esercitata dalla Gdf a contrasto dell’evasione fiscale, è stato deciso un sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre 1 milione di euro.

I finanzieri della compagnia di Ottaviano, nei giorni scorsi, al termine di un’attività investigativa, hanno eseguito nei confronti di una società di Ottaviano, operante nel settore sanitario, nonché dell’amministratore della stessa, un provvedimento di sequestro preventivo “per equivalente” di beni sino al raggiungimento della somma di euro 1.081.554,62.

Gli accertamenti delle fiamme gialle vesuviane sono scattati in seguito alla revoca della procedura concorsuale del concordato preventivo, posta in essere per il mancato versamento di ritenute fiscali per un importo superiore alla soglia di punibilità di euro 150.000.

L’azienda è giunta al dissesto e, successivamente, al fallimento. Era l'unica struttura sanitaria del suo genere nel vesuviano, con unità di pronto soccorso ed un organico di circa 180 dipendenti.