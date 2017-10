Giro di vite sugli scuolabus a Giugliano: sequestrati 17 mezzi

Una serie di controlli nel giuglianese hanno portato al sequestro di 17 mezzi adibiti a scuolabus ed un totale di 16mila di sanzioni amministrative. Protagonisti i carabinieri della compagnia di Giugliano che ha messo a segno un vero e proprio giro di vite contro le irregolarità sulle vetture che trasportano bambini. In molti casi sono stati ritrovati dei sediolini aggiunti a quelli in dotazione per aumentare il numero di piccoli da poter trasportare.

In altri casi invece alla guida o c'era un uomo con la patente scaduta o senza la patente necessaria a guidare quel tipo di veicolo. In altri casi ancora mancavano o gli estintori o i martelli frangi cristalli. Alcuni veicoli viaggiavano senza revisione e sette senza assicurazione. In totale sono stati controllati 80 mezzi in tutta la zona a nord di Napoli riscontrando un totale di 61 infrazioni al codice della strada.