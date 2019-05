Pesce e pasta senza indicazioni, multati due ristoranti ischitani

I carabinieri della compagnia di Ischia e del N.a.s. di Napoli hanno sottoposto a controlli igienico-sanitari 2 ristoranti a Forio d'Ischia. In uno hanno sequestrato più di 26 chili di pesce, pasta e verdure fritte congelati privi di indicazioni in relazione all’origine. Anche nel secondo ristorante sono stati sequestrati più di 6 chili di pasta all’uovo congelata in confezioni senza etichette che ne attestassero la provenienza.

In entrambi i casi i carabinieri hanno comminato alle titolari una sanzione amministrativa di 1.500 euro.