Cronaca Chiaiano / Via Leonardo Bianchi

Via Leonardo Bianchi, sequestrati cento metri quadri di costruzione abusiva

La Polizia Municipale è entrata in azione in via Leonardo Bianchi, asse viario che collega Arenella e Camaldoli. L'opera era stata realizzata a uso residenziale. Sequestrata anche una discarica abusiva