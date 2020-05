Terra dei fuochi, operazione interforze: sequestrata un'area di oltre 6mila mq

Nella Provincia di Napoli a Giugliano e Villaricca, e in quella di Caserta a Marcianise, si è tenuta ieri un'importante azione interforze ell'ambito di quella che è stata chiamata "Operazione ripartenza". L'operazione, avvenuta nell'area della "Terra dei fuochi" e dedicata alla filiera dei pneumatici e a quella del tessile, ha permesso il sequestro di aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attività illecite, per un totale circa 6.500 mq.

Inoltre, nel dettaglio, è stata sequestrata un'attività imprenditoriale e sono state sanzionate quattro attività commerciali; 8 persone identificate, di cui 2 denunciate e un lavoratore irregolare, 13 veicoli controllati di cui 13 sequestrati; circa 400 pneumatici sequestrati; una decadenza dal reddito di cittadinanza per un lavoratore al nero; circa 3mila euro di sanzioni amministrative comminate, a parte le conseguenze penali che ne seguiranno. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.

Per l'operazione programmata dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Filippo Romano, erano in campo 21 equipaggi per un totale di 57 unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell'Esercito, ai Commissariati della Polizia di Stato di Giugliano in Campania, ai Carabinieri Forestali delle Stazioni di Giugliano in Campania, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania e del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia Metropolitana e all'Arpac.