Controlli della Municipale in via Toledo, i venditori abusivi lasciano la merce in strada

Gli agenti Motociclisti, diretti da Ciro Colimoro, hanno svolto controlli sul servizio di noleggio con conducente che necessita di specifici requisiti (titoli abilitativi, idoneità psico-fisica) e dei veicoli. I controlli sono stati prevalentemente concentrati sull’asse viario Via Nuova Poggioreale - Stazione Garibaldi ma proseguiranno sull’intero territorio cittadino. Sono stati sanzionati cinque conducenti con relativo fermo amministrativo del veicolo e si è inoltre provveduto al sequestro di un autoveicolo perché già sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa e per la reiterazione dell’infrazione.

La Polizia Municipale ha anche predisposto controlli in Via Toledo sequestrando numerosi articoli contraffatti. Alla vista degli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, i venditori abusivi si sono dati alla fuga abbandonando sul posto borse, portafogli, cinture di noti marchi tutti contraffatti.