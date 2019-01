Clan Puca di Sant'Antimo, sequestro al braccio destro del boss 'o Minorenne'

A seguito di un'attività di indagine di natura patrimoniale, tesa all'aggressione dei patrimoni di mafia, personale della Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli ha dato esecuzione al decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Napoli-Sezione Misure di Prevenzione, ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di Luigi Di Spirito, di 58 anni, in atto detenuto. Il predetto è soggetto di qualificato spessore delinquenziale maturato nel corso degli anni, in considerazione della adesione al clan camorristico denominato Puca, operante in Sant'Antimo e comuni limitrofi, suffragato da condanne definitive emesse dalla Autorità Giudiziaria, fra l'altro, per associazione di stampo mafioso, trasferimento di valori ed intestazione fittizia di beni.

L'uomo, in ragione delle sue condanne, è detenuto ininterrottamente dal 2009 presso la Casa Circondariale di Rebibbia. Il clan Puca si è rivelato nel corso della sua storia quale gruppo criminale tra i più pericolosi operanti in Campania, connotato da elevate capacità criminali dispiegate soprattutto nelle attività estorsive in danno degli operatori economici nel comprensorio territoriale del comune di Sant'Antimo e zone limitrofe.

Negli atti giudiziari emerge il ruolo apicale rivestito da Di Spirito all'interno del predetto clan camorristico, quale persona di fiducia del capoclan Pasquale Puca, alias "o' Minorenne". Il decreto di sequestro di beni del Tribunale di Napoli, emesso in accoglimento di articolata proposta del Questore di Napoli, formulata a seguito di complessa e prolungata attività investigativa svolta dalla Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali, ha disposto il sequestro di un appartamento di Sant’Antimo il cui valore ammonta intorno ai 300.000 Euro.