Botti illegali, tutti i sequestri della guardia di finanza

Imponente, in questi giorni, il lavoro delle fiamme gialle della Campania in vista dell’approssimarsi del Capodanno: i sequestri di botti illegali hanno portato nella regione a sottrarre al mercato ben 52 tonnellate di fuochi pirotecnici clandestini o detenuti illegalmente.

Il risultato più importante - spiega la guardia di finanza - è frutto di una operazione interprovinciale tra Napoli e Caserta. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, sono intervenuti nel bloccare un camion portacontainer trasportava 30 tonnellate di fuochi illegali. Addirittura quattro tonnellate l'esplosivo presente al loro interno.

Contestualmente, la compagnia di Pozzuoli ha sequestrato all’interno di una fabbrica clandestina 3 tonnellate di fuochi artificiali, 2 presse per la fabbricazione del materiale pirotecnico e 85 stampi in ferro, oltre a 5 kg di polvere, 1950 metri di miccia pirotecnica e 20 kg di zolfo. Sequestrato anche l'edificio, in una zona ad alta densità abitativa di Pianura, e i macchinari utilizzati per la fabbricazione. Arrestat il responsabile, un 52enne napoletano.

Intervento anche presso una ditta individuale di Castello di Cisterna, questa operante nel settore del commercio al dettaglio, ed in un'abitazione a Qualiano. In totale 80 i kg di fuochi sequestrati.

Inoltre, il Gruppo di Nola e la Compagnia di Casalnuovo, nel corso di due controlli su strada, hanno effettuato il sequestro di 140 kg di fuochi pirotecnici illegali trasportati su due furgoni, denunciando a piede libero quattro cittadini napoletani.

I controlli disposti a livello regionale sono ancora in corso, ed altri sequestri sono stati segnalati in queste ore tra Portici, Frattamaggiore, Casalnuovo e Qualiano.