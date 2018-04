Task force contro la Terra dei fuochi ai piedi del Vesuvio

Una vera e propria task force, messa insieme unendo gli uomini delle forze dell'ordine e i tecnici degli enti, ha setacciato oggi il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. Gli uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizie locali, Arpac, Ispettorato del lavoro ed Asl hanno pattugliato il territorio hanno controllato 15 attività imprenditoriali. Quattordici aziende sono state sequestrate, 44 persone identificate e 13 denunciate.

L'obiettivo era quello di stringere il cerchio intorno alle aziende che sversano illegalmente i rifiuti all'interno del Parco e che poi vengono dati alle fiamme. Sequestrate, infatti, 250 tonnellate di materiale, soprattutto tessile e calzaturiero. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per 110mila euro. In particolare sono state sequestrate cinque aziende addette proprio al recupero, trattamento e commercializzazione di indumenti usati.