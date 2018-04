Controlli agli ambulanti: sequestrati 700 chili di alimenti

Un sequestro da 700 chili di generi alimentari. È il risultato dei controlli effettuati dai militari della Guardia di finanza agli ambulanti abusivi. Le fiamme gialle del gruppo di Torre Annunziata, comandati dal colonnello Geremia Guercia, hanno controllato le città di Torre Annunziata, Pompei e Boscoreale.

Nelle maggioranza dei casi gli ambulanti esponevano frutta e verdura e le vendevano attraverso bancarelle o altri mezzi di fortuna. È il caso per esempio di ciclomotori con i quali girano i quartieri cittadini. Cinque persone sono state denunciate mentre tutto gli alimenti sequestrati erano conservati in condizioni potenzialmente dannose per la salute degli acquirenti.