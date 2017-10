Nas, blitz nel noto panificio vesuviano: sequestrato un quinatale di pane

Proseguono i controlli dei carabinieri tra le attività commerciali della provincia di Napoli. Nell'area vesuviana è stato ieri posto sotto sequestro un panificio.

Il sequestro dei Nas è avvenuto ad Ercolano, in via Cupa Patacca. Le attrezzature utilizzate dall'esercizio commerciale non rispondevano ai requisiti minimi richiesti dalla legge.

Sono state sequestrate circa 4 tonnellate di farina in cattivo stato di conservazione, un quintale e mezzo di sale e un quintale di pane: era già pronto per essere immesso sul mercato.