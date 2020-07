Macello di pollame sotto sequestro, carabinieri in azione

A Melito i carabinieri del Noe di Napoli, insieme a quelli della tenenza locale, hanno sequestrato su richiesta del tribunale di Napoli Nord un macello di pollame dal valore di 3 milioni di euro.

Il sequestro ha interessato un’area di 7mila metri quadri di cui 4mila coperti, costituiti da un grande capannone suddiviso in vari scompartimenti dove si selezionava, manipolava e conservava il pollame in attesa della commercializzazione.

L'attività avicola era stata ispezionata in precedenza. Si era scoperto che sul posto venivano smaltiti illecitamente fanghi di depurazione. L’amministratore unico della società è stato contestualmente denunciato in stato libertà per gestione di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione.