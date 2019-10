Il laboratorio del falso era a Porta Nolana: la scoperta

Un uomo, in atteggiamento sospetto, all'esterno di un edificio in vico San Matteo al Lavinaio, nei pressi di Porta Nolana. È quanto nel pomeriggio di ieri ha attirato l'attenzione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, che sono riusciti a scoprire un laboratorio di produzione di false griffe.

I poliziotti, accortisi che alla loro vista l'uomo era fuggito, hanno controllato quanto si trovasse nel palazzo: in un locale al pianterreno, si nascondeva un vero e proprio laboratorio per la realizzazione di prodotti falsi, in particolare di pelletteria.

All'interno c'erano 50 borse già contrassegnate con i loghi di alcune note marche, due macchine stampatrici a pressione a caldo collegate alla rete elettrica (abusivamente), 20 matrici di marchi internazionali e sei rotoli di carta termica. Il materiale ed il locale sono stati sequestrati.