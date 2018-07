Centro scommesse senza autorizzazione: la scoperta a Gragnano

Un uomo di 32 anni è stato denunciato, a Gragnano, perché titolare di una sala scommesse in via Roma che svolgeva le sue attività senza le previste autorizzazioni.

Ad entrare in azione sono stati i carabinieri della stazione di Gragnano, insieme a personale dell’Aams (ufficio Monopoli della Campania), impegnati in un servizio predisposto per contrastare gioco illegale e scommesse clandestine.

Contestualmente, sono state sequestrate ricevute di gioco e moduli per proposta di scommesse.