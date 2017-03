Sigarette di contrabbando, sequestrati oltre 170 kg tra Napoli e provincia

Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del contrabbando di sigarette e della relativa vendita al dettaglio da parte di bancarelle ambulanti a Napoli e provincia, la Guardia di Finanza ha sequestrato 173,940 kg di sigarette, denunciato all’Autorità Giudiziaria competente 61 responsabili e segnalato altri 27 per violazioni amministrative.

L’operazione, promossa dal comando provinciale di Napoli ed estesa all’intero territorio provinciale e ad alcuni quartieri della città, ha visto impegnate 61 pattuglie che hanno eseguito più di 100 interventi. Il dispositivo messo in campo dalle Fiamme Gialle ha permesso, da un lato, di pervenire al sequestro di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando rinvenute all'interno di un locale utilizzato come deposito di stoccaggio, dall'altro di sequestrare circa 73 kg detenuti per la vendita al dettagglio da bancarelle ambulanti ubicate sul territorio provinciale e cittadino.