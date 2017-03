Marano, sequestrati 120 kg di droga per un milione di euro: arrestato 25enne

Sequestrati a Marano 120 kg di droga per un valore di un milione di euro. Gli agenti del Commissariato di Scampia, nell’ambito di un’operazione mirata ad accertare il traffico illecito di stupefacenti in Via Nuova S. Rocco, zona controllata dal Clan Polverino, hanno identificato e arrestato un 25enne.

In seguito alla perquisizione dell’abitazione del giovane i poliziotti hanno sequestrato 1200 panetti di hashish, da 100grammi ciascuno, nascosti in alcuni borsoni trovati in cucina. Nell’armadio della camera da letto sono stati trovati una pistola tipo revolver, una Smith & Wesson calibro 38special, completa di cartucce e con matricola abrasa. Rinvenuti anche 43 bossoli, una fondina per pistola e un paio di manette. L’ingente quantitativo di droga una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato un incasso di circa un milione di euro.

L’arrestato non registra precedenti penali, anche se in passato è stato controllato con alcuni personaggi legati al Clan Amato-Pagano. Il 25enne è stato condotto al carcere di Poggioreale.