Senza fissa dimora: il Comune prova a dare assistenza ai clochard di piazza Garibaldi

Si sono tenuti nelle giornate dell'11 e del 12 settembre due interventi coordinati dal capitano Sabina Pagnano a tutela dei senza fissa dimora. Il primo è avvenuto a via Tommaso Campanella traversa di viale Gramsci in prossimità di un edificio scolastico. Sono stati rimossi grossi quantitativi di materiale accumulato in dubbie condizioni igieniche. Alla persona sono stati elencati i siti dove poter effettuare doccia e ricevere un pasto. I servizi sociali si sono interessati per un percorso a sua tutela.

Un altro intervento è stato effettuato per i senza fissa dimora che avevano trascorso la notte in prossimità della Stazione Centrale e nel contempo si è provveduto a rimuovere grossi quantitativi di rifiuti e masserizie abbandonate con l’ausilio del personale Asia. Anche in questo caso i clochard sono stati informati delle strutture comunali di assistenza. L’iniziativa coordinata e promossa dagli assessori ai Giovani con delega alla Polizia Locale Alessandra Clemente, ai Diritti e alla Coesione Sociale Laura Marmorale e dall’assessore all’igiene Urbana Raffaele è pianificata in sinergia con la Municiplaità 2 e 4 e rientra nel piano dall’amministrazione comunale per il rilancio e la cura di piazza Garibaldi interessata dagli importanti lavori di riqualificazione.