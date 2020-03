Assistenza alle persone in situazione di fragilità sociale, vertice in Prefettura a Napoli

Il Prefetto di Napoli Marco Valentini, ha incontrato nel pomeriggio di mercoledì, presso il Palazzo di Governo, l'Assessore comunale al Welfare Buonanno e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Marino per fare il punto sugli interventi inerenti l'assistenza alle categorie di persone in situazione di fragilità sociale ed in particolare sul reperimento di strutture alloggiative in questo momento di emergenza per l'epidemia di Covid-19 e per il brusco calo delle temperature.

Alla riunione hanno partecipato, in collegamento telematico, anche il Direttore della Caritas diocesana, il Responsabile della Comunità di S. Egidio e il Parroco della basilica di S. Maria della Sanità, in rappresentanza della Fondazione di Comunità "S. Gennaro" che hanno evidenziato la necessità di assistenza di circa 1500 homeless sul territorio cittadino.

L'obiettivo comune è quello di coordinare tutti gli sforzi per assicurare, attraverso idonee misure di sostegno, il rispetto delle regole per contenere il contagio da Coronavirus in questa fascia della popolazione, tenuto anche conto delle avverse condizioni meteo di questi giorni.

Al riguardo, l'Assessore al Welfare Buonanno, ha illustrato le iniziative in campo e quelle programmate dal Comune di Napoli per l'accoglienza e l'assistenza anche da parte di personale volontario addetto alla distribuzione di viveri e kit sanitari, mentre il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1, la d.ssa Marino, si è soffermata sui protocolli da seguire per arginare l'epidemia, anche con riferimento allo specifico oggetto dell'incontro.

Gli altri intervenuti hanno fornito a loro volta informazioni sulle attività in corso evidenziando la necessità di superare, attraverso il coordinamento delle iniziative, le attuali criticità.

La riunione è stata aggiornata alla fine di questa settimana per un primo resoconto delle attività programmate.