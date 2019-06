Il caso di Alberto, homeless di via Diocleziano: "Disturba? È la prima vittima di se stesso"

Nuove polemiche, tra Bagnoli e Fuorigrotta, sul caso di Alberto, homeless solito accamparsi all'esterno della Bnl di via Diocleziano, a pochi metri da viale Cavalleggeri Aosta.

"Disturba e rovina le nostre attività", ha scritto qualcuno su di un gruppo social denunciandone nuovamente la situazione. Altri si sono resi maggiormente conto che le condizioni dell'uomo sono disperate: "È la dignità di questo povero cristo che dovrebbe starci a cuore, nei giorni freddissimi buttato a terra sotto un piumone era straziante. Per questa ragione dovrebbero attivare un Tso". Altri ancora ne hanno denunciato presunte aggressioni.

Ha fatto definitivamente chiarezza sulla vicenda il presidente della Municipalità, Diego Civitillo: "C'è grandissima confusione - spiega - Alberto da anni è seguito a causa della sua condizione di disagio. È stato già oggetto di alcuni Tso negli anni scorsi. Ultimamente a seguito dell'intervento dell'estate scorsa si stava facendo seguire adeguatamente, e ha intrapreso anche il percorso del reddito di cittadinanza. È attentamente monitorato da servizi sociali salute mentale e unità di strada".

"Purtroppo - ha proseguito Civitillo - nelle ultime settimane la situazione è nuovamente precipitata nei giorni scorsi i servizi sono nuovamente intervenuti e probabilmente si andrà nuovamente incontro ad un Tso e forse a misure più profonde per quanto riguarda la sua gestione quotidiana. Questi aspetti sono valutati da professionisti, non è il sindaco (come pure qualcuno sui social aveva chiesto, ndR) che può intervenire adeguatamente su una persona che soffre. Perché non dimentichiamo che la prima vittima di se stesso è proprio Alberto. La situazione è monitorata attentamente".